Podcast: Doet de regering genoeg voor kinderen in de corona-tijd?

Wat kun je dan het beste doen? En doet de regering eigenlijk wel genoeg voor kinderen? Kinderarts Károly Illy vindt van niet. Je hoort het in deze aflevering van de podcast.

Het is tijd voor de tweede aflevering van de Jeugdjournaal-podcast! Deze keer gaat het over corona. Nu het al zo lang duurt kun je daar soms best verdrietig van worden.

De eerste aflevering van de podcast ging over herdenken. Die aflevering kun je natuurlijk nog steeds terugluisteren.

Over de podcast

In de podcast duiken Bart Tuinman en Malou van der Starre elke week in een onderwerp uit het nieuws en zoeken ze een antwoord op jullie vragen. En iedere week is er goed nieuws van een luisteraar.

Heb jij nieuwsvragen of wil je jouw goede nieuws delen? Via WhatsApp kun je een berichtje sturen naar Bart en Malou. Dit is hun nummer: 0626586701