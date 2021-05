Sportclubs willen weer helemaal open

Sportverenigingen hopen dat ze snel weer helemaal open mogen. De clubs zeggen dat veel minder mensen zich aanmelden dit jaar. Ook stoppen veel mensen met sporten bij een club.

Vooral bij binnensporten denken ze dat het komt door de strenge corona-regels. Bij turnen zijn er in een maand 600 nieuwe leden bij gekomen. Dat lijkt best veel, maar twee jaar geleden was dat nog 6000 leden per maand.

Judo

Door de corona-regels mag nu nog niemand binnen sporten, ook kinderen niet. Daarom gaan sommige sporten zoals turnen en tafeltennis helemaal niet door.

Soms proberen trainers een oplossing te vinden om toch te kunnen sporten. Bijvoorbeeld bij judoschool Van Dulken. De judoka's trainen nu in kleine groepjes in een lege parkeergarage.