Trend: video's over mysterieuze AliExpress-pakketjes

Je hebt ze vast voorbij zien komen op YouTube: video's waarin influencers honderden pakketjes open maken. Via social media zijn er soms zakken vol met dit soort pakketjes te koop. De video's worden vaak goed bekeken.

Hoe de verkopers aan zo'n zak komen, is niet duidelijk. Het lijkt erop dat sommige pakketjes achter blijven in een magazijn. Iemand stopt ze dan samen in een zak, en verkoopt die zakken op internet.

Het zou vooral gaan om spullen van Chinese webwinkels, die nooit bij de echte koper zijn aangekomen. Volgens de politie zijn de pakketjes niet illegaal, maar moet je wel goed opletten.

Verwijderen

Sommige mensen hebben geluk en krijgen zo in één keer veel mooie spullen. Toch zit er ook veel troep bij. Sommige sites verwijderen daarom advertenties van mensen die zulke zakken aanbieden.