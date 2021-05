5000 mensen rennen door de modder als experiment

In Haarlemmermeer was voor het eerst sinds corona weer een modderwedstrijd. Bij de race moeten deelnemers zo snel mogelijk een parcours met veel modder afleggen. De wedstrijd was bedoeld als test-evenement.

Iedereen die meedeed moest van te voren een corona-test doen. Met een negatieve uitslag mocht je naar binnen en hoefde je je even niet meer aan de corona-regels te houden. 5000 mensen hadden daar wel zin in.