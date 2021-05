Speurtocht langs mini-kunstwerkjes is erg populair

Je moet goed kijken, want je loopt er makkelijk voorbij. Een kunstenaar in Leeuwarden heeft overal in de stad mini-kunstwerkjes verstopt. Met een speciale routekaart kun je de stad door om alle kunstwerken te zoeken.

De route is erg populair. In de afgelopen weken liepen duizenden mensen door de stad om de kunstwerkjes te spotten. Tjerk, Hugo, Kian en Skip zijn echte speurders en hebben het al geprobeerd.