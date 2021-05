Skateparken zijn soms te oud en gevaarlijk

Het skatepark Vathorst in Amersfoort is oud en gevaarlijk. Dat vinden skaters daar. En het is niet enige park dat er slecht aan toe is: veel parken in Nederland zijn volgens deskundigen aan vervanging toe.

Het skatepark in Amersfoort bestaat uit veel losse stukken. Sommige obstakels zijn naar beneden gezakt waardoor randjes en naden ontstaan. Als je daar op valt, is dat erg pijnlijk. Ook is de toplaag van het asfalt vaak verdwenen waardoor je huid flink open ligt als je valt.

Ongelukken

Skater Jasper vindt het skatepark zo gevaarlijk, dat het volgens hem beter dicht kan.