PSV-speler snel naar huis na gewapende overval op gezin

PSV-spits Eran Zahavi speelde vandaag niet mee tegen Willem II vanwege een heftige reden. Er was een gewapende overval in zijn huis.

De vrouw en kinderen van de Israëlische aanvaller waren op dat moment thuis. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat.

Politie

Zahavi was al in het stadion toen hij het bericht van de overval kreeg. Hij is meteen naar huis gegaan.

De criminelen zouden zich als pakketbezorgers hebben verkleed. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.