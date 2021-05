Vanavond weer een persconferentie, dit weten we al

Vanavond 19:00 uur is er weer een corona-persconferentie. Minister-president Mark Rutte en corona-minister Hugo de Jonge vertellen dan wat er met de maatregelen gaat gebeuren. Net als de vorige keren is al best veel uitgelekt.

De regering wil op 19 mei, volgende week dus, wat regels versoepelen. Dan zouden dierentuinen, pretparken, binnenzwembaden, muziekscholen en sportscholen weer open kunnen.

Rustiger in de ziekenhuizen?

Toch is het nog niet zeker of deze versoepelingen echt doorgaan. De laatste dagen komen er steeds iets minder corona-patiënten in het ziekenhuis terecht. De regering wil zeker weten dat deze daling doorzet, voordat ze definitief een besluit nemen.

Zomervakantie

Er is ook goed nieuws voor de zomervakantie. Van de Nederlandse regering mag je binnenkort weer naar sommige landen reizen. Dat betekent niet dat je daar zonder maatregelen heen kan. De meeste landen hebben zelf strenge regels ingesteld voor reizigers uit het buitenland.

Stelling

Het is nog even afwachten dus. Maar de kans is groot dat dierentuinen, pretparken en zwembaden volgende week weer open zijn. Kijken jullie daarnaar uit? Reageer op onze stelling.