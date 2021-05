Drie vragen over computerchips

Regelmatig hoor je erover in het nieuws: er is een groot tekort aan computerchips. En dat heeft gevolgen voor iedereen. Zelf heb je misschien gemerkt dat de nieuwe Playstation en Xbox nergens te koop is.

Maar chips zitten in veel meer apparaten, zoals laptops, telefoons, auto's en medische apparatuur. We hebben er drie vragen over. Dat zie je in de video hierboven.

Wachten

Bedrijven denken dat het probleem volgend jaar pas is opgelost. Als je een nieuwe spelcomputer wil, moet je dus even geduld hebben. Wat vind jij: is iets leuker als je er even op hebt moeten wachten?