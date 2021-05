Ni Hao! Steeds meer kinderen leren Chinees

Eindexamen doen in Frans of Duits is wel bekend. Mar wist je al dat sommige scholieren ook eindexamen doen in Chinees? Dat worden er zelfs steeds meer.

Dit jaar doen 264 scholieren eindexamen. Toen het vak net begon waren dat maar 20 mensen. Deskundigen denken dat in de toekomst steeds meer kinderen het vak kiezen.

Waarom?

Veel Nederlandse bedrijven handelen met bedrijven in China. Daarom kan het handig zijn om een beetje Chinees te kunnen. Maar kinderen kiezen het vak ook omdat ze het gewoon leuk vinden.