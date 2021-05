Deze jonge oehoes moeten even op de weegschaal

In Twente is een nest oehoes geboren. Dat is bijzonder, want oehoes zijn een beschermde diersoort. De vogels gaan binnenkort hun nest uit en daarom krijgen ze een ringetje. Zo kunnen natuurbeschermers ze in de gaten houden.

Ook worden ze gemeten en gewogen om te kijken of ze goed genoeg groeien. In de video zie je hoe dat gaat.