Vrouw springt uit zwevende luchtballon

Rhiannan Iffland uit Australië heeft een baan waar je geen hoogtevrees voor moet hebben. Ze is professioneel klifduiker en is al vier keer wereldkampioen geweest in die sport. Voor haar nieuwste stunt springt ze vanaf een luchtballon een meertje in.

Nooit eerder heeft iemand dat gedaan. Juist daarom droomde ze er al jaren van om het te doen.