Rotterdam bereidt zich voor op het Songfestival

In Rotterdam zijn ze druk bezig met de laatste voorbereidingen voor het Songfestival. Vandaag mogen Jeangu Macrooy en een aantal andere landen hun liedje oefenen op het podium.

Maar ook buiten die grote hal is er al veel te zien. De stad wil zich van zijn beste en leukste kant laten zien. Vanavond zie je daar meer over in onze uitzending.

Vind jij het leuk dat het Songfestival in Nederland is of boeit het je niet zoveel?