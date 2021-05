Geen promotie voor de Graafschap, wel voor Go Ahead

Een flinke teleurstelling voor de spelers en fans van voetbalclub de Graafschap. Gisteren speelde de club de belangrijkste wedstrijd van het seizoen tegen Helmond Sport. De Graafschap moest winnen om te promoveren, maar dat lukte niet. Het eindigde in een 0-0 gelijkspel. De strijd om een plekje in de eredivisie bleef tot het einde spannend. Niet alleen de Graafschap kon promoveren, maar ook Go Ahead Eagles stond er goed voor. Heftige regenbui Na 38 minuten spelen stond het nog 0-0 bij de Graafschap, toen opeens een heftige regenbui overtrok. In een paar seconden stond het hele veld vol met water en kon er even niet meer gevoetbald worden. Ondertussen had de nummer 2 van de Keuken Kampioen Divisie, Go Ahead Eagles, zijn wedstrijd gewonnen. En dat betekende dat de Graafschap per se moest winnen om nog kans te maken. Maar toen het veld wat droger was gemaakt en de wedstrijd verder ging, lukte het niet meer om te scoren. En zo gaat niet de Graafschap, maar Go Ahead Eagles naar de eredivisie.

De Graafschap heeft nog wel een kansje om via een andere route de eredivisie te halen. Via de play-offs kan de ploeg er ook nog komen.

Dit is een hartstikke zware klap, maar we moeten ons oprichten. Er zit niets anders op. Aanvoerder Ted van de Pavert van de Graafschap

Na het gelijkspel werd het onrustig in Doetinchem, de stad van de Graafschap. Fans hadden zich bij stadion de Vijverberg verzameld. Ze vernielden spullen en gooiden met knalvuurwerk. Uiteindelijk moesten agenten van de ME iedereen naar huis sturen. Om middernacht was het weer rustig.

