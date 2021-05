Tom Dumoulin gaat weer wielrennen

Tom Dumoulin gaat binnenkort weer wielerwedstrijden rijden. Hij doet op 6 juni mee aan de ronde van Zwitserland. Dumoulin was eerder dit jaar gestopt met fietsen omdat hij twijfelde of hij nog wel wielrenner wilde zijn.

Hij werd niet meer blij van fietsen en voelde te veel druk om wedstrijden te winnen. Daarom leek het hem beter om even te stoppen. Nu, 4 maanden later, mist hij het wielrennen en wil hij toch weer beginnen.

Olympische Spelen

Na de ronde van Zwitserland staan voor Dumoulin het Nationaal Kampioenschap tijdrijden en het NK op de weg op het programma.

Daarna mag hij in juli in actie komen op de Olympische Spelen in Tokio. Dat was al met hem afgesproken voordat hij besloot te stoppen.