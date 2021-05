Eid Mubarak! Moslims vieren het einde van de ramadan

Veel mensen willen er tijdens het feest op hun mooist uitzien. Dat merken ze ook bij kappers. Daar was het de afgelopen dagen erg druk:

Moslims over de hele wereld vieren vandaag het einde van de ramadan. Dat wordt gevierd met Eid al-Fitr, in Nederland wordt dat ook wel het Suikerfeest genoemd.

Het einde van de ramadan wordt bepaald door de stand van de maan. Daarom is het feest elk jaar op een andere dag. Dit jaar valt de dag samen met Hemelvaart. Dat is een verplichte vrije dag in Nederland.

Niet op bezoek bij familie

Vorig jaar werd het Suikerfeest ook kleiner gevierd dan normaal. Toen lieten de zussen Amina en Yasmina zien hoe zij het thuis vierden. Je kunt het terugkijken in de video hieronder: