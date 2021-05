Oproep: Wat wil jij weten van turner Bart Deurloo?

Bart Deurloo is turner en staat deze zomer op de Olympische Spelen in Tokio. Hij is goed in meerdere onderdelen, maar zijn focus ligt op de rekstok.

Vijf jaar geleden deed hij ook mee met de spelen. Toen haalde hij als eerste Nederlandse man de meerkampfinale. We gaan hem binnenkort interviewen en we zijn benieuwd wat jij van hem wil weten!