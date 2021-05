In het noorden van Nederland was vannacht iets speciaals te zien: het noorderlicht. De lucht ziet er dan een beetje groenig of paarsig uit. Het komt bijna nooit voor dat je dat in Nederland kunt zien. De laatste keer was vijf jaar geleden.

Als het komende nacht onbewolkt is, is er een kans dat het nog een keer te zien is.

Noorderlicht is vaker te zien in het noorden van Europa, richting de Noordpool. Het komt vaker voor in de herfst en winter dan in de zomer.