Buizerd valt wielrenners aan

In Haarlem zijn een paar wielrenners aangevallen door een buizerd. Een buizerd-paartje heeft vlakbij de wielerbaan een nest gemaakt. Om de eieren of jonkies te beschermen, kan het vrouwtje agressief worden.

Van sommige wielrenners is het pak of de helm beschadigd. Anderen hebben krassen op hun armen.

Beschermde diersoort

De buizerd is een beschermde diersoort en daarom mag je hem niet zomaar wegjagen. Pech dus voor de wielrenners, want de kuikens van de buizerd vliegen pas in augustus uit. Voorlopig zit er niks anders op dan goed opletten tijdens de training.

Het is niet de eerste keer dat buizerds mensen aanvallen. In de video hieronder zie je er drie vragen over: