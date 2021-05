Bij deze supermarkt hoeft je hond niet aan een lantaarnpaal

Een supermarkt in Noord-Brabant zorgt goed voor honden van hun klanten. Er staat namelijk een heel modern hok naast de deur. Als het koud is, kan de vloerverwarming aan en als het warm is, de airco.

Baasjes kunnen de hokken opmaken met een speciaal pasje. Je hond aan een lantaarnpaal binden, hoeft dus niet meer.