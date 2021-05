Kinderartsen: 'Kinderen moeten ook een corona-vaccin krijgen'

Kinderartsen vinden dat ook kinderen een prik tegen corona moeten krijgen. Ze denken dat het virus zich op die manier minder kan verspreiden. Onderzoekers in Europa moeten de prik dan wel eerst goedkeuren voor kinderen.

In de Verenigde Staten en in Canada is dat al gebeurd. Daar kunnen kinderen van 12 jaar en ouder een corona-vaccin krijgen. Een goed begin, zeggen kinderartsen. Later kunnen ook kinderen jonger dan 12 gevaccineerd worden, hopen ze.

Een corona-prik wordt in ieder geval nooit verplicht. Ouders mogen zelf beslissen of hun kind wel of niet een prik krijgt.