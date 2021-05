Podcast: Waarom krijg je zoveel toetsen op school?

Waarom eigenlijk? En waarom gaan die toetsen niet over gym of kunst? Daar hoor je onderwijsdeskundige Thijs Bol over. En in deze aflevering krijg je ook tips om je toets-zenuwen onder controle te krijgen.

Er staat een nieuwe aflevering van de Jeugdjournaal-podcast voor je klaar. Die gaat over toetsen. Op basisschool krijg je behoorlijk wat testen, op sommige scholen begint het al bij de kleuters. Met de grote eindtoets als afsluiter. Op de middelbare school staan je nog meer toetsen te wachten.

De vorige afleveringen gingen over herdenken en de coronadip. Je kunt ze nog steeds terugluisteren!

Over de podcast

In de podcast duiken Bart Tuinman en Malou van der Starre elke week in een onderwerp uit het nieuws en zoeken ze een antwoord op jullie vragen. En iedere week is er goed nieuws van een luisteraar.

Heb jij nieuwsvragen of wil je jouw goede nieuws delen? Via WhatsApp kun je een berichtje sturen naar Bart en Malou. Dit is hun nummer: 0626586701