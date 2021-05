De droogte in Nederland is voorbij. Dat komt doordat er dit voorjaar veel regen is gevallen.

Afgelopen jaren was de grond in Nederland erg droog. Een stuk droger dan normaal. De natuur en boeren hadden daar veel last van. Er viel te weinig regen en het was te warm. Daardoor stond het grondwater erg laag.

Goed nieuws

Nu staat dat grondwater overal in Nederland weer op het normale niveau. En dat is goed nieuws dus voor boeren en de natuur. Vorig jaar waren er grote natuurbranden door de droogte in Nederland.