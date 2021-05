Jeangu Macrooy beantwoordt vragen van kinderen

Zaterdag komt Jeangu Macrooy voor Nederland in actie tijdens het Eurovisie Songfestival. Hij heeft het natuurlijk superdruk met de voorbereidingen, maar hij maakte toch even tijd om jullie vragen te beantwoorden.

Had hij ooit kunnen bedenken dat hij mee zou doen aan het Songfestival? Hoe voelt hij zich als hij op het podium staat? En gaat hij winnen? Jeangu vertelt ook dat hij homo is. Hij heeft dat best een tijd geheim gehouden omdat hij bang was om gepest te worden. Zijn Songfestival-nummer gaat onder andere over opkomen voor jezelf.