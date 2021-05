Speciale kinderharp: goedkoper en hij kan op je rug

Er is een nieuwe harp gemaakt speciaal voor kinderen. Het instrument is lichter, goedkoper én elektrisch. Dat is handig, want voor kinderen is een gewone harp behoorlijk duur en zwaar.

Het instrument werd vandaag officieel gepresenteerd tijdens een optreden in Utrecht. Kinderen van het Leerorkest mochten de 'harp-e' als eerste proberen.