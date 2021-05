Koning fotografeert jarige koningin Máxima

Koningin Máxima is jarig. Ze is 50 jaar geworden, maar een groot feest kan ze door corona niet geven. Toch gaat er wel het een en ander gebeuren.

Zo geeft Máxima een zeldzaam interview. Dat is al opgenomen en wordt vanavond uitgezonden. In het interview vertelt ze onder andere dat ze ook dankbaar is voor de corona-tijd. Daardoor kon ze meer tijd met haar kinderen doorbrengen.