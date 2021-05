Bondscoach Frank de Boer maakt debuut als acteur

Je kent Frank de Boer waarschijnlijk wel als voetballer of als bondscoach van Oranje. Maar de trainer van het Nederlands elftal kan nu nog een baan aan dat rijtje toevoegen... als acteur!

Hij is te zien in een reclame voor een film op een groot streaming-platform. De Boer speelt zichzelf. Hij wordt achternagezeten door een crimineel, die wil weten welke spelers er in de selectie van het Nederlands elftal zitten. En ook al speelt hij zichzelf, acteren vond hij toch best wel moeilijk.