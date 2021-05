'Alle basisschoolleerlingen moeten een schrijftoets maken'

Alle basisschoolleerlingen in Nederland moeten een grote schrijftoets krijgen. Handschrift-deskundigen willen dat. Ze maken zich er zorgen over dat steeds meer kinderen slecht zijn in het schrijven met een pen.

Onderzoekers hebben de schrijfoefening al gemaakt. Hiermee wordt gemeten hoe goed of slecht je handschrift is. Aan het eind van dit schooljaar kunnen alle basisscholen in Nederland deze zogenoemde quickscan doen met hun leerlingen.

Zo kunnen de onderzoekers zien hoe goed of slecht kinderen in Nederland kunnen schrijven. Met die informatie hopen ze lessen in schrijven te verbeteren.