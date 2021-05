Vanavond is de eerste halve finale van het Songfestival

Vandaag begint het dan eindelijk: het Songfestival! Voor het eerst in jaren wordt het evenement weer in Nederland gehouden. Vandaag staat de eerste halve finale op het programma.

Maar hoe lang bestaat het Songfestival al? En heeft Nederland al vaak gewonnen? Het antwoord op deze en andere vragen zie je in de video bovenaan.

Stelling

Nederland heeft direct een plekje gekregen in de grote finale op zaterdag. Toch zijn we benieuwd of jullie gaan kijken vanavond. Reageer op onze stelling!