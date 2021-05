Nederlandse stad krijgt speciale pizza-prullenbakken

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft nieuwe prullenbakken. De containers zijn speciaal gemaakt voor lege pizza-dozen. Bovenin de container zit een grote gleuf.

Italiaanse vlag

De bakken worden met mooi weer ingezet en staan dan vooral in het centrum van de stad. Daar worden namelijk de meeste afhaalpizza's gegeten. Het is niet moeilijk om de containers te herkennen. Ze zijn namelijk geverfd in de kleuren van de Italiaanse vlag: groen, wit en rood.

Volgens de gemeente zijn de bakken nodig, omdat pizzadozen niet goed in gewone afvalbakken passen. Regelmatig komen de containers vast de zitten door de grote stukken karton.