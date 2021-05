Nooit eerder hadden zoveel mensen ruzie met hun buren

Afgelopen jaar werden er 20.000 burenruzies gemeld. Dat is een stuk meer dan het jaar ervoor. De meeste ruzies gingen over geluidsoverlast. Er werd geklaagd over luidruchtig spelende kinderen, harde muziek en lawaai door een verbouwing.

Vooral in grote steden waar mensen dicht op elkaar wonen, hadden buren meer last van elkaar.