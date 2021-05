Deze man is de baas van het Songfestival

Sietse Bakker is misschien wel de belangrijkste man van het Songfestival. Hij is de baas van de organisatie. Alles wat er in en om Ahoy gebeurt, daar heeft hij over nagedacht. Het is dus een spannende week voor hem. Heeft hij alles wel goed geregeld?

Sietse is natuurlijk superdruk, maar Milou kon hem even kletsen. Je ziet het in de video hierboven!