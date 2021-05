Deze plekken mogen vanaf vandaag weer open

De laatste tijd komen er steeds minder mensen met corona in het ziekenhuis terecht in Nederland. En daarom kunnen er vanaf vandaag een aantal corona-maatregelen worden versoepeld.

Bezoekers moeten zich nog steeds aan bepaalde regels houden. Zo mogen er niet teveel mensen tegelijk samenkomen. Ook moeten volwassenen meestal afstand houden en binnen een mondkapje dragen.

Nog gesloten

Sommige plekken moeten nog even dicht blijven. In de video bovenaan vertellen we je welke plekken dat zijn.

Stelling

Inmiddels kan er weer een stuk meer dan een paar maanden geleden. Maar wat merken jullie daarvan? Reageer op onze stelling.