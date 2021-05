Tien landen zijn door naar de finale van het Songfestival

In de zaal waren waren zo'n 3500 toeschouwers. Zij zagen hoe presentatoren Chantal Janzen, Edsilia Rombley, Jan Smit en Nikkie de Jager het festival openden.

De Nederlandse inzending, Jeangu Macrooy, heeft al een plek in de finale en hoefde niet op te treden. Wel trad een andere Nederlandse artiest op als pauze-act: Davina Michelle. Zij zong een liedje over het water in Nederland

Donderdag is de tweede halve finale. Daarna zijn alle finalisten bekend.