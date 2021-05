Verdachten opgepakt na gewapende overval in Amsterdam

De politie heeft meer dan zes verdachten opgepakt voor een gewapende overval in Amsterdam. De verdachten probeerden vanmiddag een busje waarin geld wordt vervoerd te overvallen. Daarbij is ook geschoten.

Na de overval ontstond een achtervolging met de politie. De verdachten vluchtten een weiland in. Uiteindelijk werden ze opgepakt in het dorp Broek in Waterland. Volgens een persbureau is een van de verdachten om het leven gekomen. Hoe dat is gebeurd, is nog niet duidelijk.

Brand

Er is veel politie en brandweer in het dorp. Ook vliegt er een politie-helikopter rond. Op beelden op sociale media is te zien dat een auto in de brand is gevlogen.