'Overvallers wilden 50 miljoen aan goud en diamanten stelen'

De overval was bij een bedrijf in Amsterdam dat handelt in goud en dure edelstenen. Een getuige zegt dat de overvallers een busje leeghaalden die waardevolle dingen vervoerde voor dat bedrijf.

De politie kwam en de overvallers sloegen op de vlucht. De politie ging erachteraan, tot in een dorpje boven Amsterdam. Daar vluchtten een paar verdachten een weiland in en werd er weer geschoten. Een verdachte kwam daarbij om het leven. Zes anderen zijn opgepakt.

Het is niet duidelijk of de overval gelukt is. Er zijn wel mensen opgepakt, maar de politie wil niet zeggen of dat alle overvallers zijn. Ook wil de politie niet zeggen waar de buit is. Er kunnen dus nog overvallers op de vlucht zijn met de buit.

Wel heeft de politie bekend gemaakt dat de overvallers niet uit Nederland komen, maar uit België en Frankrijk.

