Duncan Laurence heeft corona, Songfestival-optreden gaat niet door

De manager van Duncan Laurence laat weten dat Duncan heel teleurgesteld is. 'Hij heeft twee jaar naar dit optreden uitgekeken.' Ook de organisatie van het festival vindt het jammer.

Zanger Duncan Laurence is positief getest op corona. Hij zou aankomende zaterdag optreden tijdens de finale van het Songfestival, maar dat gaat nu niet meer door. Volgens de organisatie zal hij wel iets anders doen, bijvoorbeeld in een video.

Duncan Laurence won het Songfestival in 2019. Daarom is het evenement dit jaar in Nederland. Tijdens de finale zou Duncan nog een keer zijn winnende nummer Arcade zingen.

Afgelopen dinsdag was de eerste halve finale van het Songfestival. Toen mocht Duncan Laurence het festival openen met een optreden: