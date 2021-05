Grote brand bij houtbedrijf, zonnepanelen ontploft

In het Friese Noordbergum woedt een grote brand in een bedrijf dat hout verkoopt. Volgens de brandweer zijn er geen mensen meer in het gebouw.

Het gebouw is erg groot en staat helemaal in brand. Er komt veel rook vrij en zonnepanelen die op het dak lagen zijn ontploft.

Op het filmpje hieronder is te zien hoe groot de brand is: