Politie: 'Buit van gewapende overval is teruggevonden'

De buit die afgelopen woensdag werd gestolen bij een zwaarbewapende overval in Amsterdam is waarschijnlijk helemaal teruggevonden. Dat zegt de politie.

Bij de overval werd veel geweld gebruikt. Criminelen uit België en Frankrijk overvielen een busje waarin goud en diamanten werden vervoerd. De spullen zijn mogelijk 50 miljoen euro waard. Na een achtervolging werden zes mensen opgepakt. Een van de verdachten kwam om het leven.

De politie doet onderzoek naar de overval. Twee verdachten worden nog gezocht. De politie is blij dat de spullen zijn teruggevonden.

Actiefilm

Na de overval vluchtten de criminelen richting het dorp Broek in Waterland. Daarbij werd veel geschoten. Voor mensen die daar wonen was het erg spannend. Zoals Stijn van 13. Hij vertelt erover in deze video: