Raket-lancering te zien vanuit het vliegtuig

Een gelukje voor de passagiers die aan de linkerkant van een vliegtuig zitten. Ze hebben uitzicht op een lancering van een raket! De piloot zag het gebeuren, en riep het om in het vliegtuig. Eén van de mensen aan boord heeft het gefilmd.

Het gebeurde in Florida, in de Verenigde Staten. Daar worden wel vaker raketten gelanceerd. Maar het is bijzonder om dit vanuit een vliegtuig te zien. De raket brengt een satelliet naar de ruimte.