Nikkie en koningin Máxima praten over muziek

Bij het interview mochten ook twee kinderen zijn. Zij zijn leerlingen van een Rotterdamse school.

Koningin Máxima zet zich in voor het project Meer Muziek in de Klas. Ze vindt het belangrijk dat alle kinderen in Nederland de kans krijgen om een muziekinstrument te spelen. Daarom deed ze mee aan deze speciale aflevering van Nikkies serie LookLab.

Gisteren maakten we een reportage over kinderen die naar de repetities mochten van het Eurovisie Songfestival. Dat was ook vanwege Meer Muziek in de Klas: