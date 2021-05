Lila bezoekt nieuwe tentoonstelling over slavernij

In een van de grootste musea van Nederland, het Rijksmuseum in Amsterdam, is een tentoonstelling geopend over de slavernij. Het gaat over de tijd dat Nederland handelde in mensen die zij tot slaaf maakten.

De 12-jarige Lila mocht als één van de eerste een kijkje nemen, samen met haar vader. Hij hielp mee met het bedenken van de tentoonstelling. Lila vindt het belangrijk en goed dat de tentoonstelling er is.