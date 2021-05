Surinamers zijn trots op Jeangu Macrooy

Niet alleen in Nederland kijken mensen daar naar uit. Ook in Suriname, want in dat land is Jeangu geboren en opgegroeid.

Morgen is het eindelijk zo ver: de finale van het Eurovisie Songfestival. Dan is ook Nederland aan de beurt. Jeangu Macrooy staat dan op het podium met het nummer Birth of a New Age.

In het nummer wordt in het Engels en in het Sranantongo gezongen. Dat is een taal die in Suriname wordt gesproken.

Het nummer gaat over trots zijn op jezelf. Jeangu zingt in het nummer: Yu no man broko mi, mi na afu sensi. Het is een gezegde in Suriname en betekent zoiets als: 'Ook al ben ik maar een halve cent, je kan me niet breken'.

In deze video vertelt Jeangu meer over zijn nummer: