Mees en Carmen hebben al maanden klachten door corona

In het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam is een speciale afdeling geopend voor kinderen die corona hebben gehad en daar nog steeds veel last van hebben.

Vooral ouderen kunnen ernstig ziek worden van corona, maar heel soms gebeurt het ook dat jonge mensen er veel last van hebben.

Zoals Mees en Carmen van 13. Allebei hebben ze corona gehad en hebben daardoor nog steeds klachten. Ze zijn bijvoorbeeld snel buiten adem en moe.