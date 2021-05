Podcast: Alles wat jullie willen weten over het Songfestival

Songfestivalkenner Dave Boomkens zit vol verhalen over de liedjeswedstrijd. Stefania vertelt dat het best hard werken is en OG3NE over hoe het is om mee te doen aan het Junior Songfestival én het Eurovisie Songfestival. En ook hoor je Jeangu Macrooy, de deelnemer van dit jaar.

Wil jij goed voorbereid zijn op de Songfestival finale? Luister dan naar de nieuwste aflevering van de Jeugdjournaal-podcast. Dan weet je of dieren mee mogen doen, of opa's en oma's. En wie bepaalt eigenlijk wie er naar het Songfestival gaat?

De vorige afleveringen gingen over herdenken, coronadip en toetsen. Je kunt ze nog steeds luisteren!

Over de podcast

In de podcast duiken Bart Tuinman en Malou van der Starre elke week in een onderwerp uit het nieuws en zoeken ze een antwoord op jullie vragen. En iedere week is er goed nieuws van een luisteraar.

Heb jij nieuwsvragen of wil je jouw goede nieuws delen? Via WhatsApp kun je een berichtje sturen naar Bart en Malou. Dit is hun nummer: 0626586701