Vijf mensen neergestoken in Amsterdam, man opgepakt

In Amsterdam zijn vijf mensen op straat neergestoken. Agenten hebben een man van 29 jaar opgepakt. Hij is de enige verdachte. Waarom hij het heeft gedaan is nog niet bekend.

Een van de slachtoffers is omgekomen en de andere vier zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De steekpartijen waren op verschillende plekken in de wijk De Pijp. De verdachte ging er daarna vandoor, maar is later door de politie opgepakt. Er waren snel veel ambulances en agenten aanwezig.