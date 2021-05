Fans moeten nog even geduld hebben, maar Billie Eilish komt weer naar Nederland. De zangeres geeft op 18 juni 2022 een optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Billie heeft alle optredens van haar Happier Than Ever, The World Tour bekendgemaakt. Ze begint met meer dan 30 optredens in de Verenigde Staten en gaat daarna verder in Europa. De kaartverkoop begint op vrijdag 28 mei.

De zangeres zou vorig jaar al in Nederland optreden, maar dat ging vanwege de corona-regels niet door. In 2019 was ze er wel. Toen ging Milou met jullie vragen bij haar langs: