Middelbare scholen gaan ook weer helemaal open

De middelbare scholen mogen vanaf maandag 31 mei weer helemaal open. Dat betekent dat leerlingen alle dagen naar school mogen en dat ze geen anderhalve meter afstand meer van elkaar hoeven te houden.

Ministers en deskundigen hadden vandaag een overleg over de scholen. Omdat het best goed gaat met de corona-cijfers is er volgens hen weer meer mogelijk.

Op dit moment zijn de middelbare scholen gedeeltelijk open. Veel leerlingen krijgen de helft van de tijd fysiek les en zitten verder thuis achter de computer.