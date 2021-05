Deze kinderen zijn fan van het Songfestival

Uit een onderzoek van het Jeugdjournaal blijkt dat 42 procent van de kinderen het Songfestival leuk of zelfs heel erg leuk vindt. Zo'n 20 procent zegt het stom tot zelfs heel erg stom te vinden. De rest van de kinderen (38 procent) zit in het midden. Zij vinden het niet leuk, maar ook niet stom.

In de video zie je meer over het onderzoek en over het Songfestival-slaapfeestje van Kian.