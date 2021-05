Thomas Brok (Korthom) beantwoordt vragen van kinderen

Hij begon negen jaar geleden met YouTube, maar is inmiddels de eigenaar van drie populaire kanalen: Thomas Brok, oftewel Korthom.

Hij is vooral bekend door zijn populaire schooltourvideo's en natuurlijk van de video met 'altijd herres' Kyan. Bart ging bij hem langs met jullie vragen. Hoe is hij ooit begonnen? Waar komt zijn naam vandaan? Wordt hij vaak weggestuurd bij scholen? En ziet hij Kyan nog? Je hoort het in de video.